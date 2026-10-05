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नशे के खिलाफ समाज को एकजुट होना होगा: राज्यपाल

Mon, 05 Oct 2026 07:14 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Mon, 05 Oct 2026 07:14 PM IST
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Society must unite against drug abuse: Governor
हर्रावाला। नशे के खिलाफ अब सिर्फ कार्रवाई नहीं, पूरे समाज की एकजुटता जरूरी है। परिवार से लेकर स्कूल-कॉलेज और समाज तक हर किसी को इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभानी होगी। यह बातें राज्यपाल ले. जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह ने सीआईएमएस एंड यूआईएचएमटी ग्रुप ऑफ कॉलेज में आयोजित युवा संवाद में कहीं।
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सोमवार को सजग इंडिया की ओर से आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ले. जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह ने कहा कि सरकार, समाज, देश और प्रत्येक व्यक्ति की सोच होनी चाहिए कि हम नशे के विरुद्ध एकजुट होकर लड़ें। संवाद से ही समाधान मिलेगा। कई बार युवा गलतफहमियों के कारण नशे की ओर चले जाते हैं। इसलिए युवाओं को सही जानकारी और सकारात्मक दिशा देना जरूरी है। इस मौके पर संस्थान के अध्यक्ष ललित मोहन जोशी समेत शिक्षक व छात्र मौजूद रहे।
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