फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Ramlila to Begin at Chauda-bigha Tomorrow

Rishikesh News: कल से चौदहबीघा में होगी रामलीला

Fri, 09 Oct 2026 05:26 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Fri, 09 Oct 2026 05:26 PM IST
विज्ञापन
Ramlila to Begin at Chauda-bigha Tomorrow
ऋषिकेश। मांग गंगा रामलीला समिति 14 बीघा मुनिकीरेती की ओर से कल रविवार 11 अक्तूबर से रामलीला का मंचन किया जाएगा। रामलीला समिति के अध्यक्ष संदीप परमार और कोषाध्यक्ष जितेंद्र उनियाल ने बताया कि मां गंगा रामलीला समिति की ओर से पांचवीं रामलीला मंचन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह रामलीला 14 बीघा स्थित रामलीला मैदान में होगी। जो कि 20 अक्तूबर तक चलेगी। रामलीला मंचन का कार्यक्रम रात आठ बजे शुरु होगा। उन्होंने क्षेत्रीय जनता से अधिक से अधिक संख्या उपस्थित होकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवानराम से आशीर्वाद लेने की अपील की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed