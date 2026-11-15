Rishikesh News: पांच माह बाद खुले राजाजी टाइगर रिजर्व के गेट, सफारी के लिए उमड़े सैलानी

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- पहले दिन चीला रेंज में 82 भारतीय और 31 विदेशी पर्यटकों ने किया जंगल व वन्यजीवों का दीदारसंवाद न्यूज एजेंसीरायवाला। करीब पांच माह की वार्षिक बंदी के बाद, राजाजी टाइगर रिजर्व (आरटीआर) के सभी गेट रविवार को पर्यटकों और सैलानियों के लिए विधिवत खोल दिए गए। पहले दिन सफारी के लिए पहुंचे सैलानियों का वन विभाग के अधिकारियों ने फूल-मालाएं पहनाकर स्वागत किया। पर्यटन के लिहाज से बेहद अहम मानी जाने वाली चीला और मोतीचूर रेंज में पहले दिन ही बड़ी संख्या में सैलानियों ने सफारी वाहनों में सवार होकर जंगल की प्राकृतिक सुंदरता और वन्यजीवों का दीदार किया।चीला रेंज में फॉरेस्ट वार्डन विजय सैनी और मोतीचूर रेंज में वन क्षेत्राधिकारी गौरव नेगी ने फीता काटकर गेट का उद्घाटन किया। इसके साथ ही जंगल सफारी का रोमांच शुरू हो गया। चीला रेंज में पहले दिन 82 भारतीय और 31 विदेशी पर्यटकों ने जंगल सफारी का आनंद लिया। वहीं, हरियाणा के करनाल जिले के एक स्कूल से आए करीब 70 छात्र-छात्राओं और शिक्षकों के दल ने भी सफारी कर वन्यजीवों को निहारा। इस अवसर पर शिवालिक नगर पालिका के अध्यक्ष राजीव शर्मा, चीला रेंजर अचल सिंह, दिनेश डुमरियाल, आशीष गौड़, प्रशांत रावत सहित कई लोग मौजूद रहे।प्राकृतिक सुंदरता और वन्यजीवों का अनूठा संगमराजाजी टाइगर रिजर्व अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध जैव विविधता के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। सफारी के दौरान सैलानियों को हाथी, गुलदार, हिरण, चीतल, सांभर और मोर सहित कई दुर्लभ वन्यजीवों व पक्षियों के करीब से दर्शन होते हैं। खास बात यह है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क से पांच बाघों को मोतीचूर रेंज में शिफ्ट किए जाने के बाद से यहां बाघों का दीदार करना भी अपेक्षाकृत आसान हो गया है, जो पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है।जंगल सफारी का निर्धारित समयपार्क प्रशासन के अनुसार, शीतकाल (सर्दियों) में जंगल सफारी का समय सुबह 6:30 से 8:00 बजे तक और दोपहर 2:00 से 3:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। वहीं, ग्रीष्मकाल (गर्मियों) में यह समय सुबह 5:30 से 7:00 बजे और शाम 3:00 से 4:30 बजे तक रहेगा।सफारी रूट पर बनेंगे नए तालाबपार्क प्रशासन ने चीला रेंज में जंगल सफारी रूट के आसपास कुछ नए पानी के तालाब बनाने की योजना तैयार की है। इसके लिए स्थानों का चयन भी कर लिया गया है। प्रयास है कि जनवरी माह तक इन तालाबों का निर्माण पूरा कर लिया जाए। इससे जानवरों के पानी पीने के लिए तालाबों तक आने की आवृत्ति बढ़ेगी और सफारी के दौरान पर्यटकों को वन्यजीव आसानी से नजर आ सकेंगे।जंगल सफारी के लिए पार्क के चारों गेट विधिवत खोल दिए गए हैं। पर्यटकों को बेहतर अनुभव देने के लिए चीला रेंज में कुछ नए तालाब बनाने की योजना पर काम चल रहा है। जनवरी तक इन तालाबों को तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। - कोको रोशे, निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व