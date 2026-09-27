Rishikesh News: बारिश ने थामी हवाई रफ्तार, देहरादून एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित

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जौलीग्रांट। खराब मौसम और लगातार बारिश के चलते लगातार दूसरे दिन देहरादून एयरपोर्ट पर हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। अलग-अलग शहरों से आने वाली दो उड़ानों को दिल्ली डायवर्ट करना पड़ा, जबकि आधा दर्जन से अधिक उड़ानें देरी से एयरपोर्ट पहुंचीं। सुबह 11 बजे आने वाली इंडिगो की मुंबई उड़ान और दोपहर 12 बजे की इंडिगो की कोलकाता उड़ान ने आसमान में कई चक्कर लगाने के बाद दिल्ली का रुख किया। वहीं इंडिगो की जयपुर उड़ान निर्धारित समय 11:25 बजे के बजाय 11:52 बजे, एयर इंडिया एक्सप्रेस की बेंगलुरु उड़ान 12:20 बजे के बजाय करीब एक बजे, इंडिगो की हैदराबाद उड़ान 12:50 बजे के बजाय 1:13 बजे और एयर इंडिया की दिल्ली उड़ान एक बजे के बजाय 1:20 बजे एयरपोर्ट पहुंची। इसके अलावा इंडिगो की दिल्ली उड़ान निर्धारित समय 1:35 बजे के बजाय 3:16 बजे, जबकि एयर इंडिया की मुंबई उड़ान 2:20 बजे के बजाय 2:43 बजे पहुंची। शाम की अन्य उड़ानें भी देरी से एयरपोर्ट पहुंचीं। लगातार खराब मौसम के कारण यात्रियों को उड़ानों के संचालन में देरी और डायवर्जन का सामना करना पड़ा।

बारिश ने थामी हवाई रफ्तार, देहरादून एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित