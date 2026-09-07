फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Potholes claimed Aniket's life, NHAI woke up after the accident

Rishikesh News: गड्ढों ने ली अनिकेत की जान, हादसे के बाद जागा एनएचएआई

Mon, 07 Sep 2026 07:58 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Mon, 07 Sep 2026 07:58 PM IST
विज्ञापन
Potholes claimed Aniket's life, NHAI woke up after the accident
रविवार को देहरादून- हरिद्वार हाईवे में छिद्दरवाला के समीप डंपर के कुचलने से वर्षीय अनिकेत की हुई मौत
विज्ञापन

- छिद्दरवाला के पास रविवार को हुआ था हादसा
रायवाला। मोतीचूर से लालतप्पड़ के बीच हाईवे पर बने सैकड़ों गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। छिद्दरवाला में हाईवे के गड्ढे के कारण स्कूटी अनियंत्रित होने से अनिकेत डंपर के पिछले पहिए के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद एनएचएआई देहरादून की ओर से आनन-फानन में गड्ढे भरने का काम शुरू कर दिया गया। हादसे का कारण बने गड्ढे को भी भर दिया गया है। बताया गया कि अनिकेत स्कूटी पर अपनी मां के साथ जा रहा था। छिद्दरवाला के पास गड्ढे में स्कूटी का संतुलन बिगड़ गया। उसकी मां छिटककर सड़क के दूसरी ओर जा गिरीं, जबकि अनिकेत डंपर के पिछले पहिए के नीचे आ गया। हादसा इतना भीषण था कि अनिकेत के हेलमेट के दो हिस्से हो गए। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक मोतीचूर से लालतप्पड़ तक हाईवे पर जगह-जगह सैकड़ों गड्ढे हैं, जो खासकर दोपहिया वाहन चालकों के लिए खतरा बने हुए हैं। लोगों का आरोप है कि एनएचएआई की लापरवाही के कारण समय रहते गड्ढों की मरम्मत नहीं की गई। वर्तमान में छिद्दरवाला में हाईवे विस्तारीकरण का काम चल रहा है। इसके चलते यातायात को सर्विस रोड पर डायवर्ट किया गया है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि गड्ढे भरने में कंपनी की ओर से रेत का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे स्थायी समाधान पर सवाल उठ रहे हैं।

---------
डंपर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज
- कोतवाली प्रभारी उपनिरीक्षक संजय रावत ने बताया कि मृतक के पिता दीपक गुसाईं की ओर से दी गई तहरीर के बाद डंपर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। डंपर चालक की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
विज्ञापन

-----
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed