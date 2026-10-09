Rishikesh News: झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहावना, 4 डिग्री घटा तापमान

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ऋषिकेश। झमाझम हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। अधिकतम तापमान में 4 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट आने से ठंड का अहसास होने लगा है। घरों में कूलर, एसी बंद हो गए हैं।अन्य दिनों में तीर्थनगरी ऋषिकेश का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस था। न्यूनतम तापमान के अधिक होने के कारण लोग उमश से परेशान थे। शनिवार सुबह हुई झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। जिन घरों में कूलर और एसी चलते थे वह भी बंद हो गए हैं। जो पंखे पांच नंबर की स्पीड पर चलते थे वह भी अब दो नंबर की स्पीड पर चलने लगे हैं। ठंड बढ़ने से लोगों ने घरों में कंबल निकालने शुरु कर दिए हैं। यदि आने वाले दिनों में यदि एक दो दिन बारिश होती है तो तापमान और गिरेगा। तापमान गिरने से लोगों ने राहत की सांस ली है।