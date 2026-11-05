Rishikesh News: एयरपोर्ट तिराहे के पास घायल हुई नील गाय

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जौलीग्रांट। भानियावाला-ऋषिकेश मुख्य मार्ग पर एयरपोर्ट तिराहे के पास एक लोडर वाहन की चपेट में आकर एक नील गाय घायल हो गई। जिसके बाद मार्ग पर जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई। नील गाय जंगल से निकलकर सड़क पार कर दूसरे जंगल में जाने का प्रयास कर रही थी। टक्कर लगने के बाद नील गाय बीच रोड पर खड़ी हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि गाय के मुंह से खून टपक रहा था। क्षेत्रवासियों ने बड़कोट रेंजर गणेश उनियाल को सूचना दी। रेंजर उनियाल ने कहा कि यह घटना थानो रेंज की है। जिसके बाद थानो रेंजर को सूचना दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वनकर्मियों की टीम ने नील गाय को किसी तरह जंगल के अंदर भेजा। एनएल डोभाल ने कहा कि वन कर्मियों के प्रयासों के बाद नील गाय जंगल के अंदर चली गई है। संवाद