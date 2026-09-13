Rishikesh News: करीब 19 लाख की लागत से गड्ढे भरेगा नगर निगम

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ऋषिकेश। निगम के 40 वार्डों में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए नगर निगम की ओर से करीब 19 लाख के बजट से कार्य कराया जाएगा। इसके लिए नगर निगम के निर्माण अनुभाग की ओर से सभी वार्डों का सर्वे कर रिपोर्ट तैयार की गई है। बारिश के कारण नगर निगम के कई वार्डों में सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं। गड्ढों के कारण वार्ड के लोगों को आवागमन करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पार्षद भी सड़कों पर तारकोल बिछाने और गड्ढों को भरने के लिए नगर निगम प्रशासन से कई बार मांग कर चुके हैं। सर्वे के बाद नगर निगम प्रशासन ने 40 वार्डाें में इस कार्य के लिए करीब 19 लाख का बजट तैयार किया है। सीसी इंटरलाॅकिंग टाइल्स से सड़कों के गड्ढे भरे जाएंगे। टेंडर होने के बाद वार्डों की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। तारकोल बिछाने से संबंधित कार्य बाद में किया जाएगा।गड्ढाें में गिर रहे लोग, नगर निगम मौन- आदर्शग्राम से आईएसबीटी तक ऊर्जा निगम की ओर से पिछले साल हाईटेंशन लाइन को भूमिगत किया गया था। रोड कटिंग के दौरान आईएसबीटी में रतूड़ी कैंटीन के बाहर रोड पर भूमिगत बिजली की लाइन बिछाने के कारण गड्ढा हो गया था। पूर्व में नगर निगम की ओर से इस गड्ढे को भरा गया था लेकिन अब एस जगह पर दोबारा गड्ढा हो गया है। वहां पर नगर निगम की ओर से किसी प्रकार की सुरक्षा के इंतजाम न करने से दोपहिया वाहन सवार गिरकर चोटिल हो रहे हैं।कोट-वार्डों में गड्ढा भरने के लिए 19 लाख का बजट रखा गया है। सड़कों पर हुए गड्ढे सीसी इंटरलॉकिंग टाइल्स से भरे जाएंगे।-विजय नाथ शुक्ल, नगर आयुक्त ऋषिकेश