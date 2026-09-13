Rishikesh News: तेज बारिश से धान-गन्ने की फसल गिरी, किसानों की बढ़ी चिंता

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तेज बारिश से खेतों में तैयार हो रही गन्ने और धान की फसल गिरी

- बुल्लावाला और झबरावाला सहित कई क्षेत्रों में गिरी फसल

तेज बारिश से धान-गन्ने की फसल गिरी, किसानों की बढ़ी चिंता

डोईवाला। तेज बारिश के कारण डोईवाला क्षेत्र के कई गांवों में धान और गन्ने की फसल गिर गई है। बड़ी मात्रा में फसल गिरने से किसानों को उत्पादन प्रभावित होने की चिंता सताने लगी है। खेतों में बनी नमी और जलभराव के बीच गिरी फसल में चूहों और अन्य कीटों का प्रकोप बढ़ने का खतरा भी बना हुआ है। विकासखंड में इस समय धान की फसल महत्वपूर्ण अवस्था में पहुंच चुकी है। कई खेतों में धान की बालियां निकलने लगी हैं और दाना बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। किसानों का कहना है कि पौधे गिरने से बालियों को पर्याप्त धूप और हवा नहीं मिल पाएगी, जिससे दाना बनने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। लगातार बारिश होने पर खेतों में जलभराव से फसल को और नुकसान पहुंचने की आशंका है।झबरावाला निवासी किसान रणजोध सिंह ने बताया कि बुल्लावाला और झबरावाला गांव में बारिश के कारण बड़ी मात्रा में फसल जमीन पर गिर गई है। इसका सीधा असर पैदावार पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि बारिश के बाद गिरी फसल को दोबारा संभालना किसानों के लिए बेहद मुश्किल होता है। कृषि विशेषज्ञ डीएस असवाल ने बताया कि बारिश के कारण फसल गिरने पर कीट और चूहों का प्रकोप बढ़ सकता है। किसानों को खेतों में जलभराव नहीं होने देना चाहिए और गिरी हुई फसल की नियमित निगरानी करनी चाहिए। वहीं, रविवार सुबह हुई तेज बारिश से जनजीवन भी प्रभावित रहा। बाजारों में सामान्य दिनों की अपेक्षा कम रौनक रही। देर अपराह्न बारिश थमने के बाद धूप खिलने पर लोगों ने राहत की सांस ली।

- बुल्लावाला और झबरावाला में बड़े पैमाने पर फसल प्रभावित, कीट और चूहों के प्रकोप का भी खतरा