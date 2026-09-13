Rishikesh News: देवीखाल स्कूल का खेल मैदान धंसा, बच्चों की सुरक्षा पर संकट

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यमकेश्वर। बरसात में विकासखंड यमकेश्वर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय देवीखाल का खेल मैदान करीब 15 मीटर हिस्सा धंसने से जर्जर हो गया है। पिछले वर्ष भी मैदान का करीब 10 मीटर हिस्सा धंस चुका है। अब तक करीब 25 मीटर हिस्सा ढहने के साथ ही कई जगह गहरी दरारें पड़ गई हैं। ऐसे में मैदान में अभ्यास कर रहे 13 छात्र-छात्राओं के फिसलकर धंसे हिस्से में गिरने या मिट्टी खिसकने से हादसे का खतरा बना हुआ है। वहीं, आगामी संकुल और ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के चलते बच्चों को इसी असुरक्षित मैदान में अभ्यास करना पड़ सकता है।जुलेड़ी की ग्राम प्रधान रजनी देवी ने बताया कि इस वर्ष बरसात में खेल मैदान का करीब 15 मीटर हिस्सा धंसा है। इससे पहले पिछले वर्ष बारिश के दौरान 10 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था। मैदान के अन्य हिस्सों में भी गहरी दरारें आ गई हैं, जिससे बारिश के दौरान और भू-धंसाव की आशंका बनी हुई है।पूर्व माध्यमिक विद्यालय देवीखाल में जुलेड़ी, बिंजाखेत, पैंया और ढोषण गांवों के 13 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। ग्रामीणों के अनुसार मैदान की स्थिति लगातार खराब होने से बच्चों की खेल गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। धंसे हिस्से और दरारों के कारण दौड़ने, खेलने या अभ्यास करने के दौरान बच्चों के संतुलन बिगड़ने और चोटिल होने का खतरा है। लगातार बारिश होने पर मैदान का शेष हिस्सा भी धंस सकता है।अभिभावकों और ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पत्र भेजकर खेल मैदान की सुरक्षा दीवार और पुश्ते का निर्माण कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रतियोगिताओं से पहले मैदान को सुरक्षित नहीं किया गया तो बच्चों को अभ्यास के दौरान गंभीर जोखिम उठाना पड़ेगा। उन्होंने मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की है।कोट-- बरसात में विद्यालय खेल मैदान क्षतिग्रस्त हुआ है। इस से छात्र छात्राओं के लिए जोखिम बन चुका है। इसी मैदान में छात्र छात्राएं खेल प्रतियोगिताओं का अभ्यास भी करते हैं।- अनिल चमोली, प्रधानाध्यापक, देवीखाल