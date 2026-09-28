Rishikesh News: नीलकंठ में 35.45 करोड़ से बन रही बहुमंजिला पार्किंग

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यमकेश्वर। नीलकंठ में 35.45 करोड़ रुपये की लागत से बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। उत्तराखंड पेयजल निगम, निर्माण इकाई पौड़ी की ओर से बनाए जा रहे इस प्रोजेक्ट का काम 6 अगस्त 2026 को शुरू हुआ और 5 फरवरी 2028 तक पूरा किया जाना है।पार्किंग को दो ब्लॉक में बनाया जा रहा है। ब्लॉक-ए में चार मंजिला पार्किंग होगी, जिसमें 526 वाहन—306 कार और 220 दोपहिया—पार्क किए जा सकेंगे। ब्लॉक-बी में पार्किंग के साथ सुविधा केंद्र बनेगा। इसके दूसरे फ्लोर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए चार कमरे होंगे, जिनमें डॉक्टर का एक कमरा, मरीजों के विश्राम के लिए दो कमरे और एक स्टोर होगा। इससे यात्रा के दौरान बीमार होने वाले श्रद्धालुओं को मौके पर प्राथमिक उपचार मिल सकेगा।ब्लॉक-बी की तीसरी मंजिल पर बहुउद्देशीय मीटिंग हॉल बनाया जाएगा, जहां कुंभ मेला, नीलकंठ यात्रा की तैयारियों और अन्य प्रशासनिक बैठकों का आयोजन किया जा सकेगा।कोट-नीलकंठ में पार्किंग का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया है। समय-समय पर निरीक्षण किया जा रहा है, मानकों के अनुसार गुणवत्ता के साथ कार्य करवाया जा रहा है। प्रदीप सिंह, सहायक अभियंता, उत्तराखंड पेयजल निगम निर्माण इकाई पौड़ी