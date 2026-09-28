Rishikesh News: बंस्टोला गांव पर मंडरा रहा भूस्खलन का खतरा, 40 मीटर हिस्सा धंसा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

यमकेश्वर। यमकेश्वर तहसील के अंतर्गत तल्ला उदयपुर-2 पट्टी के बंस्टोला गांव में भारी बारिश के बाद हुआ भूस्खलन आबादी के लिए खतरा बन गया है। दिउली-धमांद मोटर मार्ग से ऊपर गांव तक जमीन धंसने से आवासीय मकानों में दरारें आ गई हैं। ऐसे में 15 परिवारों पर खतरा मंडरा रहा है।यह भूस्खलन रितेश कैंतुरा और संजीव कैंतुरा के मकानों के ठीक नीचे हुआ है। लगातार हो रही बारिश के कारण जमीन धीरे-धीरे खिसक रही है। मकानों की दीवारों में दरारें आ गई हैं। मकान के आगे खेतों के चौड़े हिस्से में भू धंसाव हुआ है। भू धंसाव से गांव से सड़क तक जाने का सीसी पैदल मार्ग पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। संजीव और रितेश कैंतुरा ने बताया कि जमीन में दरारों से कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि अगर जल्द सुरक्षा दीवार या ट्रीटमेंट कार्य नहीं किया गया तो पूरा गांव खतरे की जद में आ सकता है। बंस्टोला गांव के नीचे से गुजर रही सड़क का हिस्सा भी खतरे में है। गांव में करीब 15 परिवार निवासरत हैं।सूचना मिलने पर राजस्व उप निरीक्षक तल्ला उदयपुर-2 वेद प्रकाश सिंह पटवाल टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। बताया कि क्षति का निरीक्षण कर उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी है। जिला पंचायत सदस्य भादसी गीता पयाल ने प्रशासन से बंस्टोला गांव में भू-वैज्ञानिकों की टीम भेजकर सर्वे कराने की मांग की है।