Rishikesh News: चित्रकला प्रतियोगिता में अर्श रहे प्रथम
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Mon, 28 Sep 2026 05:44 PM IST
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जौलीग्रांट। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत पीएम श्री राजकीय प्राथमिक विद्यालय जौलीग्रांट द्वितीय में मेरे सपनों का भारत शीर्षक पर चित्रकला और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने रंगों और चित्रों के माध्यम से मेरे सपनों का भारत कैसा हो को प्रदर्शित किया। प्रतियोगिता में प्रथम अर्श, द्वितीय आशीष यादव और तृतीय अर्पित भट्ट रहे। तीनों विद्यार्थी जनपद स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। इस दौरान राजकुमार पुंडीर, विनीत मनवाल, प्रधानाध्यापिका रीता रानी आदि उपस्थित रहे। वहीं राप्रावि कोटि अठूरवाला में मेरे सपनों का भारत चित्रकला प्रतियोगिता में बच्चों ने मेरे सपनों का भारत विषय पर आधारित एक दिवसीय बाल चित्रकला और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गई। संयोजक अंकित काला ने शुभारंभ किया। माधव मोहन चमोली, दीप शिखा डबराल, बृजबाला, अंजीत कुमारी पाल, भारती रतूड़ी, सरोजनी तोपवाल, सुमित्रा देवी आदि उपस्थित रहे।
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