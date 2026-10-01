Rishikesh News: छात्रों को दिया नशामुक्ति का संदेश

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ऋषिकेश। ओंकारानंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के शिक्षा विभाग में नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने भाषण प्रतियोगिता, कविता पाठ, नुक्कड़ नाटक और पोस्टर अभियान के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक किया। छात्राओं ने नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो, नशा मुक्त समाज, स्वस्थ समाज और युवा शक्ति का यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना देश जैसे स्लोगनों के जरिए नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। इस अवसर पर डॉ. संतोष डबराल,मुस्कान, डॉ.गंगोत्री रावत, संगीता पांडे, प्रियंका देशवाल, आयुषी थापा, नीतू, विजेंद्र यादव, अनुज ध्यानी, पलक, माधवी, सचिन, विराज, अनुकृति आदि उपस्थित रहे।