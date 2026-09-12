Rishikesh News: लेफ्टिनेंट बने यश को मेयर ने दी शुभकामनाएं

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ऋषिकेश। तीर्थनगरी के यश उप्पल ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के प्रतिष्ठित पद पर चयनित होकर शहर और परिवार का गौरव बढ़ाया है। नगर निगम पार्षद सिमरन उप्पल के भतीजे यश उप्पल के सेना में अधिकारी बनने पर क्षेत्र में खुशी का माहौल बन गया। यश उप्पल की इस उपलब्धि पर मेयर शंभू पासवान ने उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में चयन होना परिवार के साथ-साथ पूरे ऋषिकेश के लिए गर्व और सम्मान की बात है। मेयर ने कहा कि भारतीय सेना देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा के लिए सदैव समर्पित रहती है। संवाद

लेफ्टिनेंट बने यश को मेयर ने दी शुभकामनाएं