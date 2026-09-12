Rishikesh News: स्वच्छता पखवाड़े के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की

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ढालवाला। नगर पालिका परिषद मुनि की रेती-ढालवाला की ओर से आगामी 18 अगस्त से दो अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़े का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस दौरान नगर और आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए विभिन्न जन-जागरूकता और सफाई कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी। स्वच्छता पखवाड़े के तहत रोजाना वार्ड स्तर पर सफाई अभियान चलाए जाएंगे जिसमें स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों और जन प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर रैली, चित्रकला प्रतियोगिता और प्लॉगिंग रन का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया जाएगा। पालिका प्रशासन ने बताया कि गांधी जयंती के अवसर पर पखवाड़े का समापन किया जाएगा जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले पर्यावरण मित्रों और समाजसेवियों को सम्मानित भी किया जाएगा। पालिका ने समस्त नगरवासियों से इस अभियान से जुड़कर मुनि की रेती को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने में सहयोग देने की अपील की है। संवाद