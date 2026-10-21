Rishikesh News: लाखाें खर्च फिर भी नहीं संवरी संजय झील

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स्थिति यह है कि इस झील के पुनरुद्धार के लिए समग्र मास्टर प्लान के तहत करीब करोड़ो रुपये के विकास कार्यों की रूपरेखा तो तैयार की गई और इसमें संजय झील का कायाकल्प भी शामिल किया गया लेकिन जमीनी स्तर पर फंड का समय पर उपयोग सही से न होने के कारण धरातल पर हालात जस के तस बने हुए हैं। उचित रखरखाव और साफ-सफाई के अभाव में झील परिसर में झाड़ियां और गंदगी बढ़ती जा रही है, जिससे पर्यावरण और भू-जल संरक्षण पर भी बुरा असर पड़ रहा है।स्थानीय निवासियों के लिए इसे मॉर्निंग वॉक, योगा और प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेने के लिए एक बेहतरीन ग्रीन स्पेस बनाया जाना था, लेकिन पाथवे, फेंसिंग, बैठने की व्यवस्था और पर्याप्त रोशनी जैसी बुनियादी व्यवस्था तो की गई लेकिन रखरखाव के चलते यह दोबारा नष्ट होकर वीरान पड़ी है और शाम ढलते ही असामाजिक तत्वों का डेरा बन जाती है।पर्यावरणविदों और स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि शासन-प्रशासन सुध नहीं लेता है, तो ऋषिकेश की यह प्राकृतिक धरोहर नष्ट हो जाएगी।कोट-संजय झील के पुनरोद्धार के लिए शासन को डीपीआर बनाकर भेजा गया है। बजट स्वीकृत होने के बाद काम किया जाएगा।- जीएस धमांदा, रेंजर, ऋषिकेश