फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Effigies burnt prematurely due to a short circuit

Rishikesh News: शॉर्ट सर्किट के कारण समय से पहले जल गए पुतले, दर्शक हुए मायूस

Wed, 21 Oct 2026 01:21 AM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Wed, 21 Oct 2026 01:21 AM IST
विज्ञापन
Effigies burnt prematurely due to a short circuit
त्रिवेणी घाट के नाव घाट पर दशहरा पर्व की तैयारियां उस समय मायूसी में बदल गईं, जब शॉर्ट सर्किट के चलते रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले निर्धारित समय से पहले ही आतिशबाजी के साथ जलकर खाक हो गए। पुतला दहन देखने के लिए पहुंचे स्थानीय लोगों और बाहरी राज्यों से आए दर्शकों को इससे निराशा का सामना करना पड़ा। वहीं, सुभाष क्लब दशहरा कमेटी के पदाधिकारी और बाहर से आए कारीगर भी अचानक हुई घटना से सकते में आ गए। त्रिवेणी घाट के नाव घाट पर हर वर्ष की तरह इस बार भी दशहरा पर्व धूमधाम से मनाने की तैयारियां की गई थीं। सुभाष क्लब दशहरा कमेटी की ओर से रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले तैयार कराए गए थे। सुबह से ही जेसीबी की मदद से तीनों पुतलों को खड़ा करने का काम किया गया। पुतलों पर रंग-बिरंगी लाइटें और आतिशबाजी लगाने के बाद शाम को अंतिम तैयारियां चल रही थीं। कमेटी की योजना के अनुसार शाम 7:30 बजे पुतला दहन किया जाना था, लेकिन इससे करीब एक घंटे पहले शाम 6:30 बजे लाइटों और लाइटों की टेस्टिंग के दौरान अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। देखते ही देखते तीनों पुतलों में आग लग गई और आतिशबाजी के धमाकों के बीच पुतले जलकर खाक हो गए। पुतलों को आग की लपटों में घिरा देखकर मौके पर मौजूद कमेटी के सदस्यों और कारीगरों के हाथ-पांव फूल गए। पुतला दहन से पहले रंग-बिरंगी लाइटों के जलने और आतिशबाजी का नजारा देखने के लिए दर्शक उत्साहित थे, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही तीनों पुतलों के जल जाने से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed