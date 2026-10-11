एनएसए को खलनायक कहना तुच्छ मानसिकता: भाजपा

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जौलीग्रांट। भाजपा ने कहा कि राहुल गांधी की ओर से देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को खलनायक कहना उनकी तुच्छ मानसिकता है। राहुल गांधी ने देश के एनएसए के साथ ही अन्य नेताओं को भी खलनायक कहा है। भाजपा ने कहा कि एनएसए को राजनीति में घसीटना ठीक नहीं है। भाजपा के प्रदेश मीडिया सह संयोजक संपूर्ण सिंह रावत ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले वीर सपूतों के प्रति इस प्रकार की भाषा दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। देश की सुरक्षा में डोभाल के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। राहुल गांधी के बयान से पूरे प्रदेश वासियों को दुख हुआ है।