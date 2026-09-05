Rishikesh News: पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में मनाई कृष्ण जन्माष्टमी

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नरेंद्रनगर। पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ एसएसपी यशवंत सिंह ने किया। जन्माष्टमी के अवसर पर सदस्यों ने भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनकी बाल लीलाओं पर आधारित कई मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। प्रशिक्षुओं के भजनों और नृत्यों ने वहां मौजूद सभी दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। पूरा परिसर जय श्री कृष्णा के जयकारों से गूंजता रहा। इस अवसर प्रकाश चंद्र, कुश मिश्रा, होशियार सिंह आदि उपस्थित रहे।