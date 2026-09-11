Rishikesh News: 33 साल बाद ब्यासघाट से आवागमन करेंगी जीएमओयू की बसें

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- देवप्रयाग, हिंडोलाखाल से कोटद्वार जाना होगा आसानमुनीश रियालऋषिकेश। करीब 33 साल बाद जीएमओयू की बसें ब्यासघाट से आवागमन करेंगी। दिसंबर 1993 में गढ़वाल मोटर आनर्स यूनियन (जीएमओयू) ने कोटद्वार से ब्यासघाट तक संचालित होने वाली बस सेवा को बंद कर दिया था। अब देहरादून से वाया देवप्रयाग ब्यासघाट सतपुली पोखड़ा होेते हुए बैजरो तक बस सेवा संचालित करने के बाद इस रूट पर जीएमओयू की बसें आवागमन करेंगी। सन 1985 में बाड़ियूं (कल्जीखाल विकासखंड) से ब्यासघाट तक रोड कटने के बाद जीएमयूओ की ओर से इस रूट पर बस सेवा शुरु की गई थी। इस रूट पर जीएमओयू की दो बसें संचालित होती थी। एक बस कोटद्वार से सुबह सात बजे चलकर दोपहर 12 बजे ब्यासघाट पहुंचती थी। दोपहर में यह बस वापस कोटद्वार जाती थी। कोटद्वार से दोपहर 12 बजे चलकर एक बस शाम को पांच बजे ब्यासघाट पहुंचती थी। रात को यहीं ठहरकर सुबह आठ बजे यह बस कोटद्वार जाती थी। दिसंबर 1993 में जीएमओयू ने ब्यासघाट रूट की बस को दूसरे रूट पर लगा दिया गया था। उसके बाद से ब्यासघाट से सतपुली के जीप(टैक्सी) संचालकों का अधिपत्य हो गया था। स्थानीय निवासी हर्षवर्धन बड़थ्वाल ने बताया कि देवप्रयाग ब्यासघाट होते हुए बैजरो तक जीएमओयू की बसों का संचालन होने से ब्यासघाट बाजार में रौनक बढ़ेगी। इसी के साथ ही होम स्टे और कैंपिंग के कारोबार में वृद्धि होगी।कोट-कोटद्वार से पूजा अर्चना के बाद बसों को देहरादून भेजा गया। शनिवार को देहरादून में कार्यालय से पूजा के बाद बसों को पर्वतीय क्षेत्रों के लिए रवाना किया जाएगा। देहरादून से देवप्रयाग ब्यासघाट होते हुए बैजरो तक बसों का संचालन किया जा रहा है। सभी कंपनियों को साथ में लेकर 15 सितंबर से बसों का नियमित संचालन किया जाएगा।- गजय सिंह रौथाण, अध्यक्ष जीएमओयू कोटद्वारदेहरादून रूट पर मिलेगी राहतसंवाद न्यूज एजेंसीऋषिकेश।