Rishikesh News: चार शिक्षकों को गुरु सम्मान समारोह में किया सम्मानित
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Sun, 27 Sep 2026 06:35 PM IST
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डोईवाला। सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय बालावाला की ओर से आयोजित किए गए गुरु सम्मान समारोह में दी प्रेसीडेंसी इंटरनेशनल स्कूल और पब्लिक इंटर कॉलेज के शिक्षक सम्मानित किए गए। शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया। एसबीएस विवि ने गुरु सम्मान समारोह के तहत दी प्रेसीडेंसी इंटरनेशल स्कूलकी शिक्षिका नेहा बहुगुणा और विजेंद्र भट्ट , पब्लिक इंटर कॉलेज के गणित शिक्षक ओमप्रकाश काला और अश्वनी गुप्ता को सम्मानित किया है। एसबीएस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रो. जे कुमार ने प्रशस्तिपत्र और स्मृति चिह्न देकर उन्हें सम्मानित किया। संवाद
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