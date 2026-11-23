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वन सीमाओं के आबादी क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से हाथियों की आवाजाही बढ़ गई है। खेतों में तैयार गन्ने की फसल को हाथियों का दल निशाना बना रहा है। लच्छीवाला क्षेत्र में भी हाथी सक्रिय रहता है। कई बार हाथी की गतिविधियां सीसीटीवी में भी कैद हुई है। किसान रात में खेतों में जाने से परहेज कर रहे हैं।किसानों का कहना है कि रात में हाथी खेतों में खड़ी फसलों को उजाड़ रहे हैं। समाजसेवी साकिर हुसैन ने बताया कि हाथियों की आमद बढ़ने से सबसे अधिक नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने शुगर मिल प्रशासन से भी अनुरोध करते हुए कहा कि क्षतिग्रस्त फसल का मिल शीघ्रता से उठान करें। वन क्षेत्राधिकारी जीएस धमांदा ने बताया कि हाथियों की आमद पर अंकुश लगाने के लिए विभागीय गश्त को बढ़ाया गया है। कहा कि हाथी दिखाई देने पर तत्काल विभाग को सूचना दें।