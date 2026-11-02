Rishikesh News: डॉ.शेखर सरदार पटेल गौरव अवाॅर्ड से सम्मानित

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ऋषिकेश। कृषि उत्पादन सब्जी मंडी में सहायक डॉ. चंद्रशेखर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस महोत्सव में सरदार पटेल गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड उन्हें सामाजिक कार्य के क्षेत्र में दिया गया है। शेखर बागेश्वर जिले के पट्टी खरेही के लोब गांव के निवासी हैं। वह उत्तराखंड मंडी समिति कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय दलित साहित्य अकादमी उत्तराखंड के प्रदेश महासचिव के दायित्वों का निर्वहन भी कर रहे हैं। संवाद