पहले से सेवाएं दे रही परिवहन कंपनियों के हितों को नजरअंदाज न करें: रावत

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- टीजीएमओयू (टिहरी-गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन) कार्यालय में एकल मार्ग से संबंधित बैठक का किया आयोजनसंवाद न्यूज एजेंसीऋषिकेश। टीजीएमओयू (टिहरी-गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन) कार्यालय में एकल मार्ग से संबंधित बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता एकल मार्ग रोटेशन के अध्यक्ष भोला दत्त जोशी ने की। बैठक में पर्वतीय क्षेत्र की परिवहन सेवाओं को राजधानी देहरादून तक विस्तार दिए जाने पर चर्चा की गई। वहीं, पहले से सेवाएं दे रही परिवहन कंपनियों के हितों का ध्यान रखने की बात भी हुई।यातायात एवं पर्यटन विकास सहकारी संघ के अध्यक्ष सुधीर राय रावत ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों की परिवहन सेवाओं का विस्तार समय की आवश्यकता है लेकिन किसी भी नई व्यवस्था को लागू करने समय पहले से सेवाएं दे रही परिवहन कंपनियों के हितों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हम परिवहन सेवाओं के विस्तार के पक्षधर हैं लेकिन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे किसी भी कंपनी की वर्तमान सेवाएं प्रभावित न हों। कहा कि पारदर्शी तरीके से रूट चार्ट का परीक्षण कर सभी पक्षों के हितों में संतुलित निर्णय लिया जाना चाहिए। संभागीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए), देहरादून की ओर से पर्वतीय क्षेत्रों से संचालित परिवहन सेवाओं का विस्तार राजधानी देहरादून तक किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अंतर्गत जीएमओयू और रूपकुंड कंपनी की परिवहन सेवाओं के विस्तार का विषय भी बैठक में रखा गया। चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि जीएमओयू और रूपकुंड कंपनी पहले अपने प्रस्तावित रूट चार्ट एकल मार्ग के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। इसके बाद संबंधित सभी परिवहन सेवाओं का समुचित आंकलन किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नई सेवाओं के संचालन से वर्तमान में संचालित अन्य कंपनियों की सेवाएं प्रभावित न हों।बैठक में टीजीएमओयू के अध्यक्ष जितेंद्र नेगी, बलवीर रौतेला, यशपाल राणा,मनोज ध्यानी, नवीन रमोला, कुंवर सिंह नेगी, भोपाल सिंह नेगी, गजपाल रावत, मदन कोठारी, मेघ सिंह चौहान, प्रेमपाल बिष्ट, भानु प्रकाश रांगड़, खिलानंद बेलवाल, प्रदीप कनवासी, बालम सिंह मेहरा, भगवान सिंह, विक्रम सिंह आदि उपस्थित रहे।