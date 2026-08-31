Rishikesh News: नेत्रदान के संदेश के साथ निकली साइक्लोथॉन

ऋषिकेश। नेत्रदान जागरूकता पखवाड़े के तहत एम्स के नेत्र विज्ञान विभाग और ऋषिकेश आई बैंक की ओर से साइक्लोथॉन रैली आयोजित की गई। रैली का उद्देश्य लोगों को नेत्रदान के महत्व के प्रति जागरूक करना और कॉर्नियल अंधत्व से जूझ रहे लोगों के लिए नेत्रदान का संकल्प लेने को प्रेरित करना था।सोमवार को एम्स निदेशक प्रो. मीनू सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। उन्होंने कहा कि नेत्रदान महादान है। मृत्यु के बाद किया गया नेत्रदान किसी जरूरतमंद के जीवन में रोशनी ला सकता है। उन्होंने इसे किसी दूसरे व्यक्ति को जीवन का अनमोल उपहार देने के समान बताया। साइक्लोथॉन में 75 से अधिक साइकिल सवारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने लोगों को मृत्यु के बाद नेत्रदान का संकल्प लेने का संदेश दिया।