Rishikesh News: हनुमान अंश फिल्म देखने की अपील

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ऋषिकेश। अखिल भारतीय सनातन संगठन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉ. राजे नेगी ने क्षेत्रवासियों हनुमान अंश फिल्म को परिवार के साथ देखने की अपील की है। उन्होंने बताया कि देहरादून रोड स्थित सिनेमाघरों में फिल्म के शो शाम 6:45 बजे और रात 9:30 बजे चल रहे हैं। डॉ.नेगी ने कहा कि यह फिल्म पूर्णतया बाबा नीम करौली जी महाराज के जीवन, उनके आध्यात्मिक संदेश, चमत्कारों एवं मानव सेवा की प्रेरणादायी घटनाओं पर आधारित है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में ऐसी आध्यात्मिक व सांस्कृतिक फिल्मों का समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसी फिल्में नई पीढ़ी को भारतीय सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ने का कार्य करती हैं। संवाद

हनुमान अंश फिल्म देखने की अपील