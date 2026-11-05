Rishikesh News: दिवाली पर घर जाने वाले यात्रियों की लगी रही भीड़, तीन बसें रुपईडीहा भेजी

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संवाद न्यूज एजेंसीऋषिकेश। दिवाली पर घर जाने वाले यात्रियों की आईएसबीटी में भीड़ लगी रही। यात्रियों की भीड़ बढ़ने से रोडवेज प्रशासन की ओर से रुपईडीहा रूट पर तीन बसें भेजनी पड़ीं। वहीं, दिल्ली और देहरादून रूट पर भी बसों के फेरे बढ़ाए गए।दिवाली के त्योहार पर हिमाचल और पर्वतीय जिलों में काम कर रहे नेपाली मजदूरों की भीड़ रोडवज बस अड्डे पहुंची। दोपहर 1:30 बजे रुपईडीहा जाने वाली बस नेपाल के यात्रियों की भीड़ से एकदम भर गई। इसके बाद रोडवेज की ओर से दूसरी और शाम चार बजे तीसरी बस रुपईडीहा के लिए रवाना की गई। दोपहर बाद से डिपो से नेपाली यात्रियों की भीड़ लगी रही। कुछ बसें दिल्ली रूट पर मोहननगर तक भेजी गईं। वहीं, रोडवेज की ओर से रिजर्व में रखी गई बसों के कारण संचालन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आयी। दोपहर बाद हरिद्वार रूट पर यात्रियों का दबाव बढ़ा, उसके बाद हरिद्वार रूट पर अतिरिक्त बसें भेजी गई। वहीं पर्वतीय रूट पर रोडवेज की बसें भर भरकर गई।दिवाली के त्योहार पर नेपाल जाने वाले यात्रियों की भीड़ आने पर कुछ अंतराल में तीन बसें रुपईडीहा भेजी गईं। वहीं हरिद्वार, देहरादून रूट पर बसों ने अतिरिक्त फेरे लगाए हैं। - अंजलिका शर्मा, एजीएम ऋषिकेश डिपो