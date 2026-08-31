Rishikesh News: पुलिस ने पुजारी सहित तीन लोगों के बयान किए दर्ज

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यमकेश्वर। फल्दाकोट स्थित प्रसिद्ध भुवनेश्वरी माता मंदिर में चांदी के छत्र चोरी के मामले में लक्ष्मणझूला थाना पुलिस हरकत में आई है। नीलकंठ चौकी प्रभारी पुलिस टीम के साथ मंदिर परिसर में पहुंचे। उन्होंने मंदिर के पुजारी भगतराम सहित तीन अन्य व्यक्तियों के बयान दर्ज किए। घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। नीलकंठ चौकी प्रभारी लक्ष्मण सिंह कुंवर ने बताया कि मौके पर पहुंचकर अलग-अलग लोगों के बयान दर्ज किए गए। वहीं भुवनेश्वरी माता मंदिर समिति प्रधान राकेश भट्ट से फोन पर बात कर बयान दर्ज किए। चौकी प्रभारी ने बताया कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। वहीं मंदिर से छत्र चोरी होने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। इस अवसर पर उमेद सिंह, परमवीर पयाल, विकास, ग्राम प्रहरी संतोष, बालम पयाल आदि मौजूद रहे।