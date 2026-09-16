फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Anticipatory bail granted to accused in abetment to suicide case

Rishikesh News: आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी को अग्रिम जमानत

Wed, 16 Sep 2026 07:02 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Wed, 16 Sep 2026 07:02 PM IST
विज्ञापन
Anticipatory bail granted to accused in abetment to suicide case
आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी को अग्रिम जमानत
विज्ञापन

ऋषिकेश। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कंवर अमनिन्दर सिंह की अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी है। श्यामपुर निवासी विरेंद्र दत्त बेलवाल ने बीते 17 अप्रैल को आत्महत्या की थी। मृतक की पत्नी ने अजय चौधरी सहित अन्य व्यक्तियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस को बताया था कि उनके पति विरेंद्र बेलवाल ने आरोपी अजय चौधरी समेत कुछ अन्य लोगों को रकम दी थी और रकम वापस न मिलने से वह परेशान थे। आरोपी अजय चौधरी ने अग्रिम जमानत के लिए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कंवर अमनिंदर सिंह की अदालत में प्रार्थना पत्र दायर किया था। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपों से इन्कार करते हुए कहा कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है और उसके खिलाफ कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि आरोपी ने जांच में सहयोग करते हुए अपना बैंक स्टेटमेंट विवेचक को उपलब्ध कराया है। वहीं अदालत ने आदेश में कहा कि मामले में आरोपी के खिलाफ मुख्य आरोप मृतक की डायरी पर आधारित हैं और डायरी की प्रमाणिकता व साक्ष्य के रूप में स्वीकार्यता विचारण का विषय है। अदालत ने पूर्व में दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत को नियमित करते हुए जमानत मंजूर कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed