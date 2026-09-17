Rishikesh News: पीएम मोदी के जन्मदिन पर जलाए 111 दिए

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जौलीग्रांट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर थानो वन रेंज कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के दीर्घायु जीवन की कामना की गई। थानो वन रेंज कार्यालय में थानो, बड़कोट और लच्छीवाला वन रेंज के वनकर्मियों ने सामूहिक रूप से पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया गया। वन विभाग के एसडीओ उदय गौड ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान सभी अधिकारियों और कर्मियों ने मिलकर कुल 111 दिए जलाए हैं। वहीं सभी वनकर्मियों ने स्वच्छता अभियान चलाते हुए स्वच्छता का संकल्प भी लिया है। कहा कि सभी वनकर्मियों ने कार्यक्रम में पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। इस अवसर पर थानो रेंजर एनएल डोभाल, बड़कोट रेंजर गणेश उनियाल, लच्छीवाला रेंजर गंभीर सिंह धमांदा, गमाल सिंह रावत आदि उपस्थित रहे।

पीएम मोदी के जन्मदिन पर जलाए 111 दिए