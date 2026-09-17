Rishikesh News: आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज

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डोईवाला। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत मामले में कोतवाली पुलिस ने पड़ोस के एक युवक के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।डोईवाला। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत मामले में कोतवाली पुलिस ने पड़ोस के एक युवक के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।प्रभारी निरीक्षक राकेश गुसाईं ने बताया कि अनिल पांचाल निवासी चांदमारी ने इस संबंध में शिकायत दी है। बताया कि उनके पड़ोसी गुरजीत सिंह निवासी चांदमारी पिछले चार सालों से उसकी पत्नी को मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहा था जिस वजह से उसकी पत्नी निशा ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। बताया कि गुरजीत सिंह के उत्पीड़न से उनका परिवार मानसिक परेशानी में है। उन्होंने तहरीर में पत्नी की मौत लिए गुरजीत सिंह को ही जिम्मेदार बताया है। महिला की मौत पर परिजन बुधवार की देर रात कोतवाली पहुंचे और मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग पर हंगामा किया। प्रभारी निरीक्षक राकेश गुसाईं ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपी की तलाश की जा रही है। वहीं मामले का संज्ञान महिला आयोग ने भी लिया है। बृहस्पतिवार को महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल मृतका निशा पांचाल के आवास पर पहुंची और परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। उन्होंने परिजनों को मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। अध्यक्ष कुुसुम कंडवाल ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। जिस व्यक्ति के खिलाफ परिजनों की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ उन्होंने पुलिस को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है।