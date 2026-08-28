Rishikesh News: नेपाल त्रासदी में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए किया हवन
देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 07:02 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 07:02 PM IST
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डोईवाला। आर्य समाज मंदिर डोईवाला में शुक्रवार को रक्षाबंधन एवं श्रावणी उपाकर्म पर्व श्रद्धा और वैदिक विधि विधान के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विशेष यज्ञ-हवन का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आहुतियां देकर विश्व कल्याण और लोक मंगल की कामना की। यज्ञ के दौरान नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ और प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। आर्य समाज के प्रधान संजय सक्सेना ने कहा कि नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा बेहद दुखद है। इस अवसर पर विकास धीमान, ओकेश चौहान, नेत्रपाल रोहिला, वेद प्रकाश धीमान, अजय सक्सेना, मीना सावन, यशपाल आर्य, नरेंद्र वर्मा, पिंकी देवी, अनीता वर्मा और सुदेश देवी आदि मौजूद रहे।
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