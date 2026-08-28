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Rishikesh News: किनसुर में चार सितंबर को लगेगा किसान मेला

Fri, 28 Aug 2026 06:03 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 06:03 PM IST
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A farmers' fair will be held in Kinsur on September 4.
ऋषिकेश। चार सितंबर पौड़ी जिले के द्वारीखाल विकासखंड के न्याय पंचायत किनसुर के राजकीय इंटर कॉलेज में किसान विकास मेला का आयोजन किया जा रहा है। उक्त मेले में क्षेत्रीय जनता को विभागीय योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी। स्वरोजगार कृषि विकास, महिला सशक्तीकरण और अन्य विकासपरक कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, सहकारिता विभाग, युवा कल्याण विभाग और उद्यान विभाग के अधिकारी कर्मचारी शामिल होंगे। यह जानकारी ग्राम पंचायत कांडी के ग्राम प्रधान मातवर सिंह नेगी ने दी।
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