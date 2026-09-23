Rishikesh News: छात्रसंघ चुनाव के लिए 25 नामांकन पत्र बिके

छात्रसंघ चुनाव के लिए 25 नामांकन पत्र बिकेनरेंद्रनगर। धर्मानंद उनियाल राजकीय महाविद्यालय नरेंद्रनगर में छात्रसंघ चुनाव के लिए बुधवार को 25 नामांकन प्रपत्रों की बिक्री हुई। अध्यक्ष पद के लिए सबसे अधिक आठ नामांकन पत्र बिके जबकि उपाध्यक्ष और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद के लिए चार-चार नामांकन पत्रों की बिक्री हुई।धर्मानंद उनियाल राजकीय महाविद्यालय नरेंद्रनगर में छात्र संघ चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। बुधवार सुबह 11 बजे से नामांकन पत्रों की बिक्री शुरु हुई। नामांकन पत्र विक्रय समिति के संयोजक डॉ. इमरान अली ने बताया कि सचिव, सह सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए तीन-तीन नामांकन प्रपत्र बिके। नामांकन प्रपत्रों की बिक्री पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दोपहर तीन बजे तक हुई। इस दौरान विक्रय समिति के सदस्य डॉ. ज्योति शैली, डॉ. भारती जायसवाल, डॉ. वरुण कुमार, डॉ. जितेंद्र नौटियाल, वर्षा रानी और संजीव कश्यप ने नामांकन प्रपत्र बिक्री काउंटर पर व्यवस्थाएं संभालीं। चुनाव मीडिया संयोजक डॉ. विक्रम सिंह बर्त्वाल ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रही है।