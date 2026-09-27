Rishikesh News: एयरपोर्ट पर दर्ज हुई 20.4 मिमी बारिश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Sun, 27 Sep 2026 06:31 PM IST
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जौलीग्रांट। देहरादून एयरपोर्ट पर सुबह साढ़े आठ बजे से लेकर शाम साढे पांच बजे तक कुल 20.4 मिमी बारिश दर्ज की गई जबकि शनिवार के दिन सुबह साढ़े आठ बजे से लेकर शाम साढ़े पांच बजे तक कुल 14.6 मिमी बारिश दर्ज हुई थी। इस तरह दो दिनों में कुल 35 मिमी बारिश दर्ज हुई है। लगातार बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। रविवार का अधिकतम तापमान 21.6 और न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री दर्ज किया गया। तापमान गिरने से पंखे, कूलर आदि चलने बंद हो गए हैं। क्षेत्र में फिलहाल मौसम खराब बना हुआ है। मौसम विभाग ने सोमवार को मौसम के खराब रहने की संभावनाएं जताई हैं।
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