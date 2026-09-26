Rishikesh News: हरिपुर कलां में बिछेगी 11.22 करोड़ की सीवर लाइन

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ऋषिकेश। हरिपुर कलां स्थित भगत सिंह कॉलोनी में विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने 11.22 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 3.23 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन का विधिवत भूमि पूजन किया। इस दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इस सीवर लाइन के निर्माण से भगत सिंह कॉलोनी के हजारों परिवारों को लंबे समय से चली आ रही जलभराव और गंदगी की समस्या के लिए निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में स्वच्छता और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए सीवरेज नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। विधायक ने विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता न हो और काम को तय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। इस दौरान अधिशासी अभियंता मीनाक्षी, स्वामी ललितानंद महाराज, जिपं सदस्य दिव्या बेलवाल, पूर्व प्रधान गीतांजलि जखमोला, प्रदेश प्रवक्ता मनोज जखमोला, शिवानी भट्ट, मनोज शर्मा, राहुल अग्रवाल, सोहनलाल कुकरेती, सुंदरलाल गौड़, प्रीति बहुखंडी, आशीष कुकरेती मौजूद रहे।

-3.23 किमी लंबी सीवर लाइन से हजारों लोगों को जलभराव और गंदगी से मिलेगी निजात