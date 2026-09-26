Rishikesh News: स्व. उत्तम सिंह राणा को अर्पित की श्रद्धांजलि

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ढालवाला। स्थानीय विद्या निकेतन जूनियर हाईस्कूल कैलाश गेट में आयोजित एक कार्यक्रम में विद्यालय के पूर्व प्रबंधक स्वर्गीय उत्तम सिंह राणा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने स्व. राणा के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे एक कुशल प्रशासक और सामाजिक सरोकारों से जुड़े महान व्यक्ति थे। विद्यालय के प्रबंधक योगेश राणा ने कहा कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहिए कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को स्टेशनरी व अन्य पाठ्य सामग्री बांटी गई। इस दौरान प्रधानाचार्या शर्मिला सुंदरियाल,जयदेव उनियाल, नीरज कुमार, प्रीति राणा, बी. एस. राणा,आर. के. पोखरियाल, मदन मोहन नेगी, आशा बिंजोला, पूजा कुकरेती मौजूद रहे।