Pithoragarh News: यूथ कांग्रेस ने टनकपुर में दर्ज कराया विरोध, जताया रोष
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Fri, 04 Sep 2026 10:59 PM IST
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टनकपुर(चंपावत)। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के रैली स्थल के शुद्धिकरण और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टनकपुर में आवाज उठाई। उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया और संविधान को लेकर लोगों के समक्ष अपनी बात रखी।
शुक्रवार को यूथ कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष नीरज मिश्रा के नेतृत्व में कार्यकर्ता राजाराम चौराहे पर एकत्रित हुए। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने शुद्धिकरण और कांग्रेस नेता गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने का विरोध किया। उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। काफी देर तक नारेबाजी की गई।
यहां यूथ कांग्रेस विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष प्रिया रावत, प्रदेश सचिव सतीश पांडे, नगर अध्यक्ष श्याम कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष आदिल, सौरव गिरी, हरीश कुमार, राहुल कुमार, सुमित आर्य, दिवाकर राम आदि थे।
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शुक्रवार को यूथ कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष नीरज मिश्रा के नेतृत्व में कार्यकर्ता राजाराम चौराहे पर एकत्रित हुए। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने शुद्धिकरण और कांग्रेस नेता गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने का विरोध किया। उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। काफी देर तक नारेबाजी की गई।
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यहां यूथ कांग्रेस विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष प्रिया रावत, प्रदेश सचिव सतीश पांडे, नगर अध्यक्ष श्याम कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष आदिल, सौरव गिरी, हरीश कुमार, राहुल कुमार, सुमित आर्य, दिवाकर राम आदि थे।
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