Pithoragarh News: भैयादूज के लिए महिलाओं ने तैयार किए पारंपरिक च्यूड़े

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तुलसी चौबे ने बताया कि भैयादूज के दिन बहनें च्यूड़ों से भाइयों का सिर पूजन कर उनकी सुख-समृद्धि और दीर्घायु की कामना करती हैं। यह परंपरा भाई-बहन के अटूट प्रेम, विश्वास और स्नेह का प्रतीक है। पूर्व प्रधान अमिता चौबे ने बताया कि बहनों को इस पर्व का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस दौरान राजेश्वरी चौबे, देवकी नंदन चौबे, तनिष्क चौबे और कनिष्क चौबे मौजूद रहे।

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लोहाघाट (चंपावत)। भैयादूज पर्व के लिए ग्राम पंचायत सुई खैसकांडे में महिलाओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पर्व पर भाइयों के सिर पूजन के लिए महिलाएं पारंपरिक तरीके से च्यूड़े तैयार करने में जुटी हैं। गांव में इस परंपरा के लिए खासा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है।