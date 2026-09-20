Pithoragarh News: घास काटने गई महिला खाई में गिरी, मौत

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इस दौरान संतुलन बिगड़ने से वह 40 मीटर गहरी खाई में गिर गईं। जिला प्रहरी कार्यालय दार्चुला के प्रहरी नायब निरीक्षक केशव शर्मा ने बताया कि हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मृतका दूहूं स्थित गौरीलमाडो माध्यमिक विद्यालय में बाल विकास सहजकर्ता के पद पर कार्यरत थीं।

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झूलाघाट (पिथौरागढ़)। नेपाल के दार्चुला जिले में घास काटने गई एक महिला की पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दूहूं गांव पालिका-2 हेतिका गांव की 40 वर्षीय सरस्वती जोशी गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर गन्यूडा पहाड़ी में घास काट रही थीं।