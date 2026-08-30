Pithoragarh News: पूर्व सैनिकों के शौर्य को मिलेगा सम्मान, आज होगा शौर्य सम्मान समारोह

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डीएम आशीष कुमार भटगांई समारोह के मुख्य अतिथि रहेंगे। पूर्व सैनिक राष्ट्रीय चेतना के जीवंत स्तंभ, सामूहिक साहस के प्रतीक और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं। कार्यक्रम में सैनिकों की वीरता और देशसेवा को नमन करते हुए उनके योगदान को याद किया जाएगा। पूर्व सैनिकों अनुभवों के माध्यम से युवाओं का मार्गदर्शन करेंगे।आयोजकों ने बताया कि शौर्य सम्मान समारोह का उद्देश्य पूर्व सैनिकों के योगदान के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करना है। साथ ही, ऐसे आयोजनों के माध्यम से युवा पीढ़ी को राष्ट्रसेवा, अनुशासन और देशप्रेम के लिए प्रेरित किया जाएगा।मुख्य सहयोगी- गिरीश जोशी, भाजपा जिलाध्यक्षसह प्रायोजक- डॉ. स्वामी विरेंद्रानंद महाराजहेल्थ पार्टनर- संजीवनी हॉस्पिटलअन्य सहयोगी - दीपा जोशी पत्नी स्व. कर्नल राम दत्त जोशी, पुनेठा फैशन, पुनेठा शूज सिमलगैर, मां बाराही कालाेनाइजर्स, नारायण सिंह एंड संस, अजय कंस्ट्रक्सनसीमाओं पर विषम परिस्थितियों में देश की सुरक्षा के लिए डटे रहने वाले सैनिकों का योगदान सदैव प्रेरणादायी रहा है। सेवानिवृत्ति के बाद भी पूर्व सैनिक समाज और राष्ट्रहित में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।अमर उजाला की ओर से आयोजित वीर सैनिक और वीरांगना सम्मान समारोह को सराहनीय पहल है। ऐसे आयोजन पूर्व सैनिकों के प्रति समाज की कृतज्ञता व्यक्त करने के साथ ही युवा पीढ़ी में देशप्रेम, अनुशासन और राष्ट्रसेवा की भावना को मजबूत करते हैं।शौर्य सम्मान समारोह किया जाना युवाओं को प्रेरणा देगा। ऐसे कार्यकमों से सैनिकों के साहस, बलिदान को पहचान मिलती है। देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले पूर्व सैनिकों के सम्मान में अमर उजाला का यह सम्मन समारोह प्रशंसनीय है।सैनिक दिन-रात सीमा पर तैनात रहकर देश की सुरक्षा में अपना योगदान देते हैं। उनके साहस, त्याग और समर्पण के कारण ही देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों के सम्मान के लिए अमर उजाला की ओर से आयोजित यह कार्यक्रम सराहनीय पहल है। ऐसे आयोजनों से सैनिक परिवारों का सम्मान बढ़ता है और समाज को उनकी देशसेवा से प्रेरणा मिलती है।