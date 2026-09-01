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पिथौरागढ़ में बारिश का कहर: आदि कैलाश मार्ग पर मलबा और बोल्डर आने से सड़क बंद, तीन घाटियों का संपर्क टूटा

Tue, 01 Sep 2026 02:28 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, पिथौरागढ़
अमर उजाला नेटवर्क, पिथौरागढ़ Published by: Heera Updated Tue, 01 Sep 2026 02:28 PM IST
सार

पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर कुला गाड़, एला गाड़ और मलघाट में मलबा व बोल्डर गिरने से सड़कें बंद हो गई हैं। इससे दारमा, चौदास और व्यास घाटी का तहसील मुख्यालय से संपर्क कट गया है। 

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The road on Adi Kailash Marg was closed due to debris and boulders
आदि कैलाश मार्ग पर मलबा और बोल्डर आने से सड़क बंद - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है। आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर कुला गाड़, एला गाड़ और मलघाट में मलबा और बोल्डर आने से सड़क बंद है। बारिश के चलते बीआरओ की ओर से सड़क खोलने का काम फिलहाल रोक दिया गया है। कुला गाड़ और एला गाड़ में मार्ग बंद होने से दारमा, चौदास और व्यास घाटी का तहसील मुख्यालय से संपर्क फिलहाल कट गया है। बीआरओ अधिकारियों के अनुसार मौसम ठीक होने के बाद सड़क खोलने का काम शुरू किया जाएगा।

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गणाई गंगोली के चौकी बैंड में चट्टान से लगातार मलबा गिरने के कारण सड़क फिर बंद हो गई। लगातार बारिश और पत्थर गिरने से जेसीबी से भी सड़क खोलने का काम नहीं हो पा रहा है। मार्ग पर सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। पिथौरागढ़-दिल्ली और धारचूला-दिल्ली के बीच संचालित रोडवेज बसें भी मार्ग बंद होने के कारण फंसी हैं।
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उधर प्राथमिक पाठशाला शेराघाट के आंगन की करीब 40 मीटर लंबी सुरक्षा दीवार पूरी तरह गिर गई है। दीवार के पास बिजली का पोल भी लगा है, जिसके कभी भी गिरने की आशंका बनी हुई है। स्कूल के नीचे घर होने के कारण पोल गिरने पर बड़ा नुकसान हो सकता है। ग्राम प्रधान हरीश डसीला ने तहसील प्रशासन और संबंधित विभाग को मामले की सूचना दे दी है।
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अस्कोट क्षेत्र में भी लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। बारिश के कारण ग्रामीण मवेशियों के लिए घास लेने भी नहीं जा सके। अधिकांश लोग घरों से बाहर नहीं निकले।

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