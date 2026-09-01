पिथौरागढ़ में बारिश का कहर: आदि कैलाश मार्ग पर मलबा और बोल्डर आने से सड़क बंद, तीन घाटियों का संपर्क टूटा

पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है। आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर कुला गाड़, एला गाड़ और मलघाट में मलबा और बोल्डर आने से सड़क बंद है। बारिश के चलते बीआरओ की ओर से सड़क खोलने का काम फिलहाल रोक दिया गया है। कुला गाड़ और एला गाड़ में मार्ग बंद होने से दारमा, चौदास और व्यास घाटी का तहसील मुख्यालय से संपर्क फिलहाल कट गया है। बीआरओ अधिकारियों के अनुसार मौसम ठीक होने के बाद सड़क खोलने का काम शुरू किया जाएगा।

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