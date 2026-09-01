Pithoragarh News: कार्यक्रम आज
हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:27 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:27 AM IST
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सिलाई प्रशिक्षण
आरसेटी कुमौड़ में सिलाई प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से।
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क्रिकेट और बैडमिंटन
केएनयूजीआईसी और स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रिकेट और बैडमिंटन प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
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सराफा भाव
सोना
1,58,620 रुपये प्रति 10 ग्राम
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चांदी
2,45,000 रुपये प्रति किलो
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आरसेटी कुमौड़ में सिलाई प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से।
क्रिकेट और बैडमिंटन
केएनयूजीआईसी और स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रिकेट और बैडमिंटन प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
सराफा भाव
सोना
1,58,620 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी
2,45,000 रुपये प्रति किलो