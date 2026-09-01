Pithoragarh News: कार्यक्रम आज

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आरसेटी कुमौड़ में सिलाई प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से। -- -- -- --

क्रिकेट और बैडमिंटन

केएनयूजीआईसी और स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रिकेट और बैडमिंटन प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।

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सराफा भाव

सोना

1,58,620 रुपये प्रति 10 ग्राम

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चांदी

2,45,000 रुपये प्रति किलो



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सिलाई प्रशिक्षण