Pithoragarh News: ट्रक फंसने से थल-मुनस्यारी सड़क पर एक घंटे ठप रही आवाजाही

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मुनस्यारी(पिथौरागढ़)। थल-मुनस्यारी सड़क पर ट्रक फंसने से एक घंटे तक आवाजाही ठप रही। जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे गिरगांव के पास सामान से लदा एक ट्रक मलबे में फंस गया। ऐसे में ट्रक के पहिए जाम हो गए और अन्य वाहनों के निकलने के लिए जगह नहीं बची। ऐसे में सड़क के दोनों बड़ी संख्या में वाहन और यात्री फंस गए। सूचना मिलने पर लोनिवि ने जेसीबी भेजकर बमुश्किल ट्रक को मलबे से बाहर निकाला। करीब एक घंटे बाद यातायात सुचारू किया जा सका। तब जाकर यात्री और वाहन चालक गंतव्य को रवाना हुए।