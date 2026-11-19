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घायल महिलाओं की पहचान वीना देवी (70), प्रीति (31) और दीपा बोहरा (28) के रूप में हुई है। बृहस्पतिवार सुबह उनकी हालत बिगड़ने पर अस्पताल लाया गया था। डॉ. नौनिहाल सिंह ने उनका प्राथमिक इलाज किया। बताया गया कि एक कौवे ने मधुमक्खी का छत्ता छेड़ दिया था जिससे वे हमलावर हो गईं। इस घटना से गांव में अफरा-तफरी मच गई।

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टनकपुर (चंपावत)। क्षेत्र के नायक गोठ गांव में बृहस्पतिवार को मधुमक्खियों के हमले में तीन महिलाएं घायल हो गईं। उन्हें उप जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज दिया गया।