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20 नवंबर 2014 को पिथौरागढ़ की छह साल की नन्ही परी की हल्द्वानी के काठगोदाम में शीशमहल क्षेत्र में दरिंदगी के बाद हत्या कर दी गई। तब उसे न्याय देने की मांग पर जिले से लेकर प्रदेश और देश के विभिन्न हिस्सों में आंदोलन हुए। असर यह हुआ कि नन्ही परी के दरिंदगी करने वाले डंपर चालक और उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी डंपर चालक को हाईकोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। बीते वर्ष मुख्य आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से बरी कर दिया तो फिर से यह घटना चर्चा में आई।नन्ही को न्याय न मिलने से परिजनों के साथ ही जिले के लोगों का आक्रोश बढ़ गया। इस आक्रोश को जनता के दबाव को देखते हुए सरकार ने मामले में सुप्रीम कोर्ट के पुनर्विचार याचिका दाखिल की। करीब एक साल बाद भी इस याचिका पर कोई सुनवाई न होने से फिर से लोगों का आक्रोश बढ़ गया है।नन्ही परी को न्याय दिलाने के लिए बनी संघर्ष समिति और परिजनों ने उसकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर सरकार को नींद से जगाने का निर्णय लिया है। आज जिले भर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित होगी इसमें बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है।पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई नहीं हुई तो होगा बड़ा आंदोलनपिथौरागढ़। संघर्ष समिति के सदस्य जगत मर्तोलिया ने कहा कि सरकार की कमजोर पैरवी से नन्ही परी से दरिंदगी करने वाला बरी हुआ है। सरकार ने दबाव में आकर पुनर्विचार याचिका तो दाखिल की है लेकिन अब तक इस पर सुनवाई नहीं हुई है। यह भी सरकार की कमजोर पैरवी और लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यदि जल्द ही पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई नहीं हुई तो जिले के साथ ही पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन होगा।श्रद्धांजलि सभा को इनका मिला है समर्थनश्रद्धांजलि सभा के लिए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट मोहन चंद्र भट्ट, व्यापार उद्योग मंडल के जिला अध्यक्ष जनक जोशी, नगर अध्यक्ष तपन रावत, देवभूमि टैक्सी यूनियन के जिला अध्यक्ष नवल, ग्राम प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष हेमराज बिष्ट, पूर्व सैनिक संगठन के जिला अध्यक्ष मयूख भट्ट, होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र भट्ट, छात्र संघ अध्यक्ष लवराज वर्मा आदि ने अपना समर्थन दिया है।