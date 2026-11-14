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Pithoragarh News: सिरतोला की रामलीला में हुआ श्री राम और सीता का विवाह

Sat, 14 Nov 2026 11:54 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sat, 14 Nov 2026 11:54 PM IST
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The wedding of Lord Ram and Sita took place during the Ramlila in Sirtola
बंगापानी (पिथौरागढ़)। सेरा-सिरतोला में आयोजित रामलीला मंचन और महोत्सव के चौथे दिन भावपूर्ण प्रसंगों का मंचन हुआ, जिसने दर्शकों को भावविभोर कर दिया। कलाकारों ने अपने शानदार अभिनय और संवादों से रामायण के विभिन्न पात्रों को जीवंत कर दिया।
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रामलीला मंचन की चतुर्थ रात्रि को मुख्य रूप से राम-सीता स्वयंवर, मंथरा-कैकेयी संवाद, दशरथ-कैकेयी संवाद, राम-सीता संवाद, राम-लक्ष्मण संवाद व राम के वन गमन की तैयारी के भावपूर्ण प्रसंगों का मंचन हुआ। इस प्रसंगों से दर्शक काफी भावुक नजर आए। रामलीला कमेटी पदाधिकारियों समेत बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी देर रात तक रामलीला देखने जुटे रहे। संवाद
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