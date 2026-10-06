Pithoragarh News: चीन सीमा को जोड़ने वाली जौलजीबी-मुनस्यारी सड़क बंगापानी तक होगी टू लेन

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जौलजीबी-बंगापानी सड़क पर्यटन नगरी मुनस्यारी के साथ ही चीन सीमा को जोड़ती है। यह सड़क वर्तमान में बीआरओ के अधीन है। रोजाना इस सड़क से होकर देश-विदेश के पर्यटक और सैनिक आवाजाही करते हैं। सिंगल लेन होने से इस सड़क पर आए दिन जाम लगता है तो दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है। अब यह महत्वपूर्ण सड़क टू लेन होगी। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को इसके लिए 587 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जल्द ही इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार की हरी झंडी मिलेगी और जल्द काम शुरू होगा। इस सड़क के चौड़ीकरण से पर्यटकों की आवाजाही सुगम होगी तो इससे जौलजीबी, बंगापानी, मदकोट सहित मार्ग पर पड़ने वाले अन्य कस्बों में पर्यटन कारोबार बढ़ेगा। इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।घाट-उडियारी बैंड को टू लेन बनाने के लिए बन रही है डीपीआरपिथौरागढ़। घाट-उडियारी बैंड सड़क प्रसिद्ध पाताल भुवनेश्वर, हाट कालिका, चौकोड़ी, बेड़ीनाग, गंगोलीहाट आदि पर्यटक स्थलों को जोड़ती है। पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण यह सड़क चौड़ी न होने से पर्यटकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क को भी टू लेन बनाने की पहल शुरू हुई है। 80 किलोमीटर लंबी इस सड़क को चौड़ा करने के लिए डीपीआर तैयार हो रही है इसे भी जल्द स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। संवादप्रदेश और सीमांत जिले में रोड कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए सरकार गंभीर है। जौलजीबी-बंगापानी और घाट-उडियारी बैंड सड़क को टू लेन किया जाना है। इन सड़कों का चौड़ीकरण होने से आवाजाही सुगम होने के साथ ही जिले का पर्यटन बढ़ेगा।