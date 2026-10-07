पिथौरागढ़: 46 साल बाद पेंशन...बेटी की जिद ने दिखाई राह, पूर्व सैनिक संगठन की पैरवी से मिला न्याय

डीडीहाट के सैनिक मनोहर सिंह की मृत्यु के 46 साल बाद उनकी पत्नी पार्वती देवी को आखिरकार पारिवारिक पेंशन का हक मिल गया। महज 19 साल की उम्र में विधवा हुईं पार्वती उस समय चार माह की गर्भवती थीं। पति की मौत के बाद उन्होंने बेटी जीवंती को अकेले पाला। बेटी ने मां की पीड़ा को अपनी लड़ाई बनाया और लंबी पैरवी के बाद उन्हें 18 हजार रुपये मासिक पेंशन और आठ लाख रुपये एकमुश्त मिले।

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